Corona - Kärnten und italienische Nachbarn gegen Ski-Verbot

Friaul-Julisch Venetien und Veneto wollen am 18. Dezember aufsperren - EU-Politikerin Gamon wünscht sich bessere Koordinierung innerhalb der EU in Coronakrise

Bei einer Videokonferenz der Euregio Senza Confini von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) mit Vertretern der italienischen Regionen Friaul-Julisch Venetien und Veneto am Dienstag ist das von Italiens Regierungschef Giuseppe Conte geforderte weihnachtliche Skiverbot auf Ablehnung gestoßen. Vertreter beider italischer Regionen wollen die Skigebiete am 18. Dezember öffnen, berichtete der Landespressedienst Kärnten in einer Aussendung.

"Wir haben alle eine kritische Position gegenüber dieser Forderung eines europäischen Skiverbots und ich begrüße diesen Vorstoß des italienischen Premiers nicht", sagte Kaiser in der Aussendung. "Bewegung in freier Natur muss möglich sein. Wir wollen den Wintertourismus ermöglichen - natürlich mit den notwendigen Hygienemaßnahmen und entsprechend strengen Sicherheitskonzepten."

Für die NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon zeigt der aktuelle Streit um die Skisaison indes, dass das Corona-Krisenmanagement der EU nicht ausreichend funktioniert. Eine bessere Koordinierung wäre sicher zum Nutzen aller, aber nicht immer im Interesse der Staats- und Regierungschefs, sagte Gamon am Dienstag.