Prettner mit leichten Symptomen in Quarantäne

Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) ist an Covid-19 erkrankt. Wie der Landespressedienst am Donnerstagabend mitteilte, habe die Politikerin derzeit nur leichte Symptome, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Sie war die vergangenen Tage bereits als Kontaktperson in Quarantäne, die Ansteckung passierte im privaten Bereich. Prettner ihrerseits habe keine weiteren Kontakte gehabt.