Ein im Linienverkehr eingesetzter Busfahrer in Kärnten ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Laut Landespressedienst sollen Fahrgäste, die am 7. oder 11. Jänner einen Schnellbus zwischen Feldkirchen und Klagenfurt benutzt haben, oder die am 8. Jänner mit einem Linienbus zwischen Klagenfurt und Ebene Reichenau unterwegs waren, ihren Gesundheitszustand beobachten. Sie müssen nicht in Quarantäne, sollen aber beim Auftreten von Symptomen die Nummer 1450 anrufen.