Corona - Kärntner Contact Tracing wird nun überall elektronisch

Bisher Kontakte teilweise noch analog dokumentiert - Aufklärungsquote stieg auf 44,1 Prozent, Bereitschaft zur Kooperation sinkt allerdings - 23.097 ließen sich freiwillig testen

Das Contact Tracing in Kärnten wird im Laufe dieser Woche in allen Bezirken auf elektronische Erfassung umgestellt. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst am Montag auf APA-Anfrage mitteilte, arbeiteten bisher zumindest manche der Gesundheitsbehörden bei der Dokumentation von Kontakten analog. Die Software wurde in der Steiermark programmiert.

Die Aufklärungsquote beim Contact Tracing sei zuletzt mit Stand 13. Februar auf 44,1 Prozent der Infektionen gestiegen, sagte Kurath. Es werde aber zunehmend schwieriger für die Mitarbeiter, weil die Kooperationsbereitschaft und die Bereitschaft, Kontakte anzugeben, abnehme.

In der ersten Woche mit Eintrittstests für körpernahe Dienstleistungen - also von 8. bis 14. Februar - haben sich 23.097 Kärntner einem Corona-Schnelltest in den Teststraßen des Roten Kreuzes unterzogen. Nachdem vergangene Woche die Kapazitäten vielerorts ausgeschöpft wurden, sind nach aktuellem Stand für diese Woche noch Testslots zu haben. Für den (morgigen) Dienstag waren mit Stand Montagfrüh 64 Prozent der Termine gebucht, am Mittwoch 45. Erst für das kommende Wochenende stieg der Anteil der vergebenen Testslots wieder auf bis zu 81 Prozent.