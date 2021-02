Corona - Kärntner FPÖ-Obmann Darmann positiv getestet

Der Kärntner FPÖ-Obmann Gernot Darmann ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie sein Sprecher am Montag in einer Aussendung mitteilte, habe er einen relativ milden Verlauf der Erkrankung. Darmann befinde sich daher derzeit in Heimquarantäne und erledige seine Aufgaben als Parteiobmann und Klubobmann der FPÖ Kärnten von zuhause aus.