Corona - Kärntner FPÖ sieht Versagen bei Tests und Contact Tracing

Darmann begrüßt tägliche Tests für Pflegeheim-Mitarbeiter - Aber mobile Pflege und 24-Stunden-Betreuung "vergessen" - Contact Tracing für Massentests gefordert

Die Kärntner FPÖ hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz massive Kritik am Corona-Management in Kärnten geübt. Parteiobmann Gernot Darmann sprach von einer "massiven Durchseuchung" der Pflegeheime, die Sommermonate seien verschlafen worden, jetzt schiebe man die Verantwortung auf die Bevölkerung. Unzählige Tote und schwere Krankheitsverläufe hätten verhindert werden können.

Die von Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) angeordneten täglichen Tests von Heim-Mitarbeitern, die ab nächster Woche kommen soll, begrüßte Darmann. Er kritisierte aber, dass man dabei auf die mobile Pflege und 24-Stunden-Betreuung "vergessen" habe. Darmanns Stellvertreter als Klubobmann, Christian Leyroutz, sagte, die Behörden seien mit der zweiten Welle massiv überfordert. Testergebnisse dauerten bis zu acht Tage, für eine Nachverfolgung sei es dann zu spät. Er sieht ein Behördenversagen und ein Versagen der Landesregierung, das für den Anstieg der Infektionszahlen verantwortlich sei. Das System in Kärnten sei auf 50 positive Fälle pro Tag ausgerichtet, mit 500 sei man völlig überfordert, so Leyroutz.

Auch im Hinblick auf die angekündigten Massentests fordert die FPÖ eine personelle und infrastrukturelle Aufstockung, damit Contact Tracing gemacht werden kann. Nur so brächten die Tests einen Mehrwert. Es dürfe auch nicht dazu kommen, dass Ältere und chronisch Kranke in langen Schlangen im Freien anstehen müssten, oder dass freiwillige Helfer einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt würden. So sollen Risikogruppen ihren Test auch beim Hausarzt machen können, fordert die FPÖ.