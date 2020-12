Corona - Kärntner Landesrat Schuschnig positiv getestet

ÖVP-Politiker hat keine Symptome, zweiter Test folgt morgen Freitag

Der Kärntner Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, war der wöchentlich bei den Mitgliedern des Koordinationsgremiums der Landesregierung durchgeführte PCR-Test bei ihm positiv.

Schuschnig sei bisher symptomlos und fühle sich gut, am morgigen Freitag soll noch ein zweiter Test durchgeführt werden, um ein falsch positives Ergebnis auszuschließen. Der Landesrat hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Sein Regierungskollege Martin Gruber (ÖVP), mit dem Schuschnig ein gemeinsames Regierungsbüro hat, wird keine Termine wahrnehmen, bis er erneut negativ getestet worden ist. Die Mitarbeiter des Büros, die in den letzten 48 Stunden näheren Kontakt zu Schuschnig hatten, wurden ins Homeoffice versetzt.