Corona - Kärntner LH Kaiser fordert mehr Testmöglichkeiten

Derzeit in Kärnten 25 Testlinien an zwölf Standorten - Kapazität bei 7.500 Tests täglich

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Mittwoch eine Ausweitung der Testmöglichkeiten gefordert. Die Strategie müsse ausgebaut werden, sagte er in einer Aussendung. Im ländlichen Bereich sei das Pendeln zu Teststraßen oft eine große Hürde, so Kaiser, der die Forderung seiner Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner nach Wohnzimmertests unterstützt. In Kärnten gibt es derzeit 25 Testlinien an zwölf Standorten, die Kapazität liegt bei 7.500 Tests täglich.

Die Standorte in den Bezirksstädten sowie in Greifenburg und Obervellach im Bezirk Spittal/Drau, in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) und in Patergassen (Bezirk Feldkirchen) sind von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. An den Wochenenden gibt es acht Teststraßen, in jeder Bezirksstadt eine mit Ausnahme von Völkermarkt, hier ist die Teststation am Wochenende in Kühnsdorf (Gemeinde Eberndorf) situiert. Die Standorte sind von 8.00 bis 12.00 Uhr offen. Die Kapazität am Wochenende liegt bei 960 Tests pro Tag.

Pro Woche sind das also landesweit knapp 40.000 Tests. Dazu kommen ab kommender Woche noch die Tests beim Lehrpersonal und den Schülerinnen und Schülern. Die Wirtschaftskammer will für betriebliche Tests eine Kapazität von 100.000 pro Woche auf die Beine stellen, wie Kammerpräsident Jürgen Mandl ankündigte.