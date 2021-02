Corona - Kärntner Unternehmer betrog bei Kurzarbeit: Bedingte Haft

Strompreise steigen in OÖ um 8,5 Prozent Die oberösterreichischen Versorger Energie AG (EAG) und Linz AG erhöhen mit 1. Jänner 2010 den Strompreis um 8,5 Prozent. Das teilte die gemeinsame Vertriebstochter Enamo am Dienstag (24. November) in einer Presseaussendung offiziell mit. Auf einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 3.500 kWh kommen laut Unternehmen Mehrkosten von etwa 4,5 Euro pro Monat bzw. 54 Euro pro Jahr zu.