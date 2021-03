Corona - Kärntner Wirte zeichnen in Gastro-Umfrage tristes Bild

Drei Viertel der Teilnehmer haben Existenzängste - Kritik auch an Gastgarten-Regelung

Die Teilnehmer einer Wirtschaftskammer-Umfrage unter Kärntens Gastronomen und Hoteliers haben ein tristes Bild der aktuellen Lage gezeichnet. Wie die Verantwortlichen am Freitag bei einem Online-Pressegespräch sagten, würden 77,4 Prozent der Teilnehmer befürchten, ihren Betrieb für immer schließen zu müssen - durch eine Weiterführung des Lockdowns sei ihr Betrieb gefährdet. 72 Prozent der Befragten mit Dienstnehmern bezeichnen die Arbeitsplätze in ihrem Betrieb als gefährdet.

Die Umfrage wurde per E-Mail an 4.340 Kärntner Gastronomie- und Hotelleriebetriebe versandt, innerhalb von 48 Stunden nahmen 762 Unternehmer daran teil. "Finanzielle Reserven sind aufgebraucht und viele wissen nicht, wie sie ihre Fixkosten im März noch bezahlen sollen", sagte Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer.

89,9 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage gaben an, dass sie Hilfsmittel beantragt und erhalten hätten - am häufigsten waren das Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss I und Härtefallfonds. Die Wirtschaftskammer sprach sich bei dieser Gelegenheit für einen 30-prozentigen Ausfallsbonus und einen zweiten Fixkostenzuschuss für die Tourismuswirtschaft aus.

Aus der Branche hatte es bereits vor einigen Tagen Kritik an der Pandemiebekämpfung in Kärnten gegeben. Diese wurde am Freitag wiederholt, erneut wurden zusätzliche Testmöglichkeiten gefordert. Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer meinen, dass das Land zu wenig Testkapazitäten anbiete. 84,4 Prozent der Befragten wollen, dass auch Selbsttests als Eintrittstests gelten sollen. Fast drei Viertel der Umfrageteilnehmer wollen sich so schnell wie möglich impfen lassen und plädieren auch dafür, dass Beschäftigte im Tourismus schneller geimpft werden sollen.

Kritik gab es auch an der neu präsentierten Gastgarten-Regelung: 72,4 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben zwar an, über einen Gastgarten zu verfügen - aber nur 20,6 Prozent halten die ausschließliche Öffnung ihres Gastgartens für betriebswirtschaftlich rentabel.

Unterstützung für Lokale mit Gastgärten haben unterdessen mehrere Kärntner Städte angekündigt. In Klagenfurt versprach Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ), die Gebühren für alle Gastgärten auf öffentlichem Grund vorerst auszusetzen. In Spittal an der Drau sollen die Gebühren überhaupt für das restliche Jahr 2021 entfallen. Und die Stadt Villach machte Lokalbetreibern ohne Gastgarten das Angebot, dass zusätzliche Gastgärten auf öffentlichen Flächen genehmigt werden "sofern es rechtlich machbar ist".