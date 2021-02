Corona - Kaiser erneuert Forderung nach "Wohnzimmertests"

Teststraßen seien teuer - Bestätigung, etwa via "Handyvideo" sei "Detailfrage"

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Donnerstag die Forderung seiner Partei nach "Wohnzimmertests" erneuert. Die Bundesregierung solle allen in Österreich ansässigen Menschen zwei solcher Tests pro Woche zukommen lassen. Die Teststraßen seien teuer, der logistische Aufwand groß. Teststraßen würden nach Kaisers Vorschlag nur mehr für die Verdachtsfalltestung eingesetzt.

"Ein Lockdown kostet pro Woche 1,7 Milliarden Euro. Ein Schnelltest nur zwei bis drei Euro", befindet Kaiser in der Aussendung des Landespressediensts. Mit den Wohnzimmertests könnte man die Covid-Maßnahmen weiter lockern. Wie die korrekte Abwicklung kontrolliert werden soll, ließ Kaiser offen. Nur so viel: Ob es eine Bestätigung für einen negativen Selbsttest - etwa via Handyvideo - geben müsse, ist für den SPÖ-Politiker "eine Detailfrage". Bei einem positiven Tests würden die Menschen dann 1450 anrufen und sich einem PCR-Test unterziehen.