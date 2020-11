Corona - Kaiser sieht im Lockdown "notwendigen logischen Schritt"

In Schulen betreute Kinder sollen Lerninhalte vermittelt bekommen - Gruber: "Keine Alternative mehr zu harten Maßnahmen" - Kritik von Opposition

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat den am Samstag angekündigten harten Lockdown in einer Aussendung als "notwendigen logischen Schritt" bezeichnet. Zum Fernunterricht sagte er, Experten in Kärnten sähen die Ansteckungsgefahr "in diesen Bereichen geringer als sonst". Deshalb: "Ich hätte es lieber gesehen, wenn das als Präsenzunterricht über die Bühne gegangen wäre." Die Entscheidung sei anders gefallen, das habe man zu akzeptieren.

Nun werde man dafür sorgen, dass Volksschulkinder ihre Lernunterlagen jedenfalls in Papierform bekommen. Bei Anwesenheit der Schüler in der Schule sollen die gleichen Inhalte darauf vermittelt werden, Kinder die in der Schule betreut werden, weil sie dem Fernunterricht nicht folgen können oder Eltern haben, die sie wegen deren Arbeit nicht betreuen können, sollen "keine Nachteiligkeiten" entstehen.

Koalitionspartner Martin Gruber (ÖVP) zeigte in einer Aussendung seine Unterstützung für die Maßnahmen der Bundesregierung. "Auch wenn es viel von uns abverlangt, es gibt keine Alternative mehr zu harten Maßnahmen", sagte er. Die Entwicklung der Pandemie in Kärnten habe gezeigt, dass sich zu viele offenbar nicht an die verordneten Regeln gehalten hätten. "Wir stehen kurz vor einem Flächenbrand und deshalb braucht es jetzt einen gemeinsamen Kraftakt, damit die Gesundheitsversorgung nicht zusammenbricht."

Von den Kärntner Oppositionsparteien gab es Kritik. FPÖ-Obmann Gernot Darmann sieht "massiven Schaden" für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, der "absolutes Chaos produzieren" werde und warnte vor einem "Bildungsknockdown für unsere Kinder". Gerhard Köfer ("Team Kärnten") meinte: "Dieser zweite harte Lockdown wäre absolut vermeidbar gewesen." Außerdem sei "das heimische Gesundheitssystem nicht ausreichend auf eine zweite Welle vorbereitet" worden.