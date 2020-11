Corona - Karas zu Skiurlaubsverbot: Ende des Lockdowns abwarten

EU-Abgeordneter sieht Koordination in EU als "Gebot der Stunde" an

Der ÖVP-EU-Abgeordnete und EU-Vizeparlamentspräsident Othmar Karas hat dazu geraten, mit einer Entscheidung über ein Verbot von Skiurlaub angesichts der Coronalage die Resultate des Lockdowns in Österreich abzuwarten. Dies sagte er am Mittwoch in Hinblick auf laufende Gespräche zwischen mehreren europäischen Regierungen zu einem Vorschlag Italiens, der von Österreich abgelehnt wird.

Karas sieht in Bezug auf Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus Koordination in der EU als das "Gebot der Stunde" an. "Jede Erklärung, die das Gefühl vermittelt, dass Österreich nicht Teil der EU sei und es ein starkes Österreich ohne die EU gebe, tut weh und entspricht nicht der Realität", kommentierte Karas die Forderung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), dass die EU bei einem Verbot von Skiurlaub für die Ausfälle Entschädigungen in Milliardenhöhe zahlen solle. Laut Karas begleichen in der EU immer die Steuerzahler die Rechnung oder es müsse Geld auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden.

"Die EU sind wir alle", sagte der EU-Abgeordnete und verwies darauf, dass Einstimmigkeit unter den EU-Ländern notwendig sei. Wenn es keine solche gebe, könne es zu verstärkter Zusammenarbeit zwischen einigen EU-Mitgliedern kommen. Bestehe keine Gemeinsamkeit, käme es zu nationalen Lösungen.

Ob es die Rechtsgrundlage für ein Verbot von Skiurlaub gebe, konnte Karas derzeit nicht sagen. "Wir haben so viel Neues gemacht, was wir vorher nie gemacht haben", meinte er in Bezug auf die Coronakrise und den dafür geschaffenen EU-Wiederaufbauplan. Wichtig sei, dass miteinander geredet und nicht nach nationalen Lösungen geschrien werde, unterstrich er.