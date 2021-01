Corona - Katalonien-Regionalwahlen wegen Pandemie verschoben

Parteien einigen sich auf den 30. Mai als neuen Wahltermin - Zustimmung für Unabhängigkeitsbestrebungen zuletzt gesunken

Die Regionalwahlen in der nordostspanischen Region Katalonien vom 14. Februar werden aufgrund der dramatisch steigenden Corona-Fallzahlen verschoben. Das gab die katalanische Regionalregierung am Freitag in Barcelona bekannt. Mit einer 14-Tage-Inzidenz von 532 Covid-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner könnte die Durchführung von Regionalwahlen schlimme gesundheitliche Folgen haben, hieß es seitens der Regierung.

Kataloniens Sozialisten PSC kritisierten zunächst, die in der spanischen Konfliktregion regierenden Separatisten würden sich aufgrund schlechter Wahlprognosen mit der Verschiebung einen Wahlvorteil verschaffen wollen. Tatsächlich sank die Unterstützung für das Unabhängigkeitslager in den vergangenen Wochen. Laut vor wenigen Tagen von der Tageszeitung La Vanguardia veröffentlichten Umfrage wollen nur noch 43 Prozent der Bevölkerung eine Loslösung von Spanien. Mittlerweile sprechen sich sogar fast 49 Prozent der Katalanen dezidiert gegen die Unabhängigkeit aus.

Experten machen für diese Tendenz nicht nur die aktuellen Sorgen um die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen verantwortlich, sondern auch eine sich nach Jahren einstellende Ermüdung der Bevölkerung mit Blick auf eine bisher alles überschattende Unabhängigkeitsdebatte.

Trotz der Kritik der Sozialisten stimmten am Freitag aber schließlich alle Parteien im Regionalparlament in Barcelona für die Verschiebung der Neuwahlen. Neues Datum ist der 30. Mai. Zu diesem Zeitpunkte hoffe man aufgrund der Corona-Impfkampagne mit besseren Voraussetzungen, den Urnengang sicher durchführen zu können.

Die Neuwahlen wurden notwendig, nachdem Kataloniens separatistischer Regierungschef Quim Torra im September 2020 seines Amtes enthoben wurde, da er sich bei den vergangenen Parlamentswahlen weigerte, am Regierungssitz Plakate zu entfernen, welche die Freilassung inhaftierter Separatisten forderten, die als "politische Gefangene" bezeichnet wurden. Die Separatisten wollen die Wahlen zu einem neuen Plebiszit über die Loslösung von Spanien machen.