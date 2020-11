Corona - Kein Ansturm auf Geschäfte in Kärnten

Einkaufslust wohl vom strömenden Regen gebremst

In Kärnten ist am Montag kein Ansturm auf die Geschäfte erfolgt. Sowohl in den Möbelhäusern als auch im innerstädtischen Einkaufszentrum City Arkaden von Klagenfurt war am frühen Nachmittag nicht mehr los als an normalen Werktagen. Im Villacher Atrio war die Frequenz laut Manager Richard Oswald am Vormittag sehr gut, ab Mittag flaute es aber ab.

Am stärksten frequentiert war im Osten Klagenfurts noch die Filiale einer Blumen- und Pflanzenkette, doch auch dort waren keine Einlassbeschränkungen notwendig. In den City Arkaden, die am Samstag beinahe gestürmt worden waren, gab es gegen 15.00 Uhr fast 500 freie Parkplätze, vor den Toren waren auch keine Securitys postiert. In den Supermärkten herrschte Normalbetrieb, auch war von allen Waren ausreichend vorhanden, leere Regale wie im Frühjahr gab es nicht. Mit ein Grund dürfte das Wetter gewesen sein, strömender Regen bei drei Grad Außentemperatur lockte die Leute nicht wirklich auf die Straßen.