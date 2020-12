Corona - Kein Besuchsverbot mehr in Kärntner Pflegeheimen

Zahl der Infizierten in Heimen auf 460 gesunken - Mitarbeiter werden weiter täglich getestet

Das in Kärnten verhängte Besuchsverbot in Pflege- und Altenheimen ist aufgehoben. Wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag vor Journalisten sagte, werde die Regelung des Bundes übernommen. Laut dieser gelten strenge Einschränkungen, so darf pro Bewohner nur eine Person einmal pro Woche zu Besuch kommen. Die Zahl der Infizierten in den Heimen ist indes rückläufig, wie Kaiser sagte.

Mit Stand Montagabend waren in Kärnten noch 35 Heime von Infektionen betroffen, insgesamt gab es 455 Covid-19-Infizierte. 323 davon waren Bewohner, die übrigen Fälle betrafen das Pflegepersonal. Die Vorgabe, dass alle Mitarbeiter täglich getestet werden, gilt weiterhin, laut Auskunft des Landes beteiligen sich alle Heime daran. Wer Angehörige im Heim besuchen will, muss einen negativen Coronatest vorweisen, ansonsten gilt die Verpflichtung, eine FFP2-Maske zu tragen.