Corona - Kein Happy End für romantischen Pensionisten in Italien

81-jähriger Pensionist hatte mit einer Ziehharmonika seiner Carla eine Musikeinlage vor dem Fenster ihres Spitalzimmers gewidmet - Ehefrau erlag Krebsleiden

Das Video mit der Serenade eines romantischen italienischen Pensionisten für seine krebskranke Frau, die er wegen der Coronavirus-Epidemie im Krankenhaus nicht besuchen konnte, ist um die Welt gegangen. Doch die Geschichte des 81-jährigen Stefano Bozzini, der mit einer Musikeinlage auf einer Ziehharmonika vor dem Fenster des Spitalzimmers seiner Frau Carla Begeisterung ausgelöst hatte, hatte kein Happy End.

Die Frau, mit der Stefano 47 Jahre lang verheiratet war, starb am Donnerstag in ihrer Wohnung, kurz nachdem sie das Krankenhaus von Castel San Giovanni nahe der norditalienischen Stadt Piacenza verlassen hatte, berichteten italienische Medien.

"In Stefanos Serenade haben wir Liebe in ihrer Einfachheit und universellen Sprache kennengelernt. In dieser Stunde der Trauer danken wir Stefano, weil er uns gezeigt hat, was es bedeutet, sich wirklich zu lieben. Er hat etwas Konkretes getan, damit die geliebte Person sich nicht einsam fühlt, er hat alle Trennwände überwunden. Er hatte keine Angst, seine Gefühle zu zeigen und hat die Herzen der Menschen berührt", schrieb Patrizia Barbieri, Bürgermeisterin von Piacenza.

Das Anfang November veröffentlichte Video mit der Serenade des Pensionisten, der den traditionellen Hut der italienischen Alpinjäger trägt, wurde in Italien tausendfach angeklickt. Patienten und Krankenpfleger zeigten sich am Fenster und lauschten dem Konzert, das mit einem langen Applaus zu Ende ging.