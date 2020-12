Corona - Kein Todesfall aus Salzburg gemeldet

41 Infizierte bei Schnelltests am Donnerstag

Einen kleinen Lichtblick im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es am Freitag im Bundesland Salzburg gegeben: Von 24. auf 25. Dezember wurde erstmals seit längerer Zeit kein neuer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl der Corona-Toten blieb bei 306. Binnen 24 Stunden wurden 119 Neuinfektionen verzeichnet, damit gab es 2.185 aktiv Infizierte. 156 Covid-19-Patienten liegen derzeit in Salzburg in Spitälern, davon werden 31 auf der Intensivstation betreut.

An den kostenlosen Corona-Schnelltests im Bundesland haben am Donnerstag 5.689 Personen teilgenommen. 41 waren positiv und müssen nun noch einen PCR-Test machen.