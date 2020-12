Corona - Keine Angaben zur Weihnachtszeit: Italiener in der Schwebe

Regierung nimmt sich für neue Restriktionen Zeit - Lokalinhaber protestieren

Die italienische Regierung plant weitere Corona-Beschränkungen für die Weihnachtsfeiertage, lässt sich mit der Verkündigung jedoch Zeit. Seit Tagen warten die Italiener auf eine neue Verordnung, mit der ganz Italien über die Weihnachtsfeiertage in eine rote Zone mit starken Reisebeschränkungen umgewandelt werden könnte, doch die Regierung wird voraussichtlich erst am Freitagabend die neuen Anti-Covid-Vorschriften bekanntgeben. Dies lässt viele Italiener in der Unsicherheit.

"Einige Tage vor den Weihnachtsfeiertagen lässt man Millionen Italiener ohne klare Angaben zurück. Es gibt Restaurants und Hotels, die bereits Reservierungen angenommen haben, ohne zu wissen, ob sie geöffnet bleiben können, und Bürger, die nicht wissen, ob es ihnen gestattet ist, in ihre Herkunftsregionen zurückzukehren", kritisierte die römische Tageszeitung "La Repubblica".

Lokal-Inhaber protestierten vehement, weil sie nicht wissen, ob Restaurants über die Weihnachtsfeiertage geschlossen bleiben müssen. Die oppositionellen Mitte-rechts-Parteien sprechen von "Chaos" und warfen der Regierung Unschlüssigkeit vor. "Es fehlen nur noch sieben Tage zu Weihnachten und die Regierung hat immer noch nichts beschlossen. Bürger und Kleinunternehmen schweben in der vollkommenen Unsicherheit. Dieses totale Chaos ist unannehmbar", protestierte die Präsidentin der Rechtspartei "Brüder Italiens" (Fratelli d'Italia), Giorgia Meloni.

Der Ministerrat prüft noch die Vorschläge der Experten, die ganz Italien über die Feiertage in eine rote Zone wandeln wollen. "Es ist offenkundig, dass man die Weihnachtsfeierlichkeiten zum Schutz der Bevölkerung höchst einschränken muss. Jeder muss zu Hause bleiben", kommentierte Regionenminister Francesco Boccia. Erwartet wird, dass ganz Italien vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner eine rote Zone mit geschlossenen Geschäften und Restaurants und stark beschränkten Reisemöglichkeiten ist.

Die Region Venetien spielt dabei eine Vorreiterrolle. Der Präsident der Region, Luca Zaia, kündigte eine Verordnung an, laut der ab Samstag um 14.00 Uhr die Bürger nicht mehr ihre Gemeinde verlassen dürfen, ausgenommen wenn man zur Arbeit fahren oder aus gesundheitlichen Gründen die Wohngemeinde verlassen muss. In Venetien wurden am Donnerstag 4.452 Neuansteckungen, sowie 92 Covid-Todesopfer gemeldet. Damit erwies sich Venetien als die italienische Region mit den meisten positiv getesteten Personen.

"Mit dieser Verordnung versuchen wir, die öffentliche Gesundheit zu schützen, ohne einen kompletten Lockdown zu haben", sagte Zaia. Erwartet wird an dem bevorstehenden Wochenende, dass mindestens drei Millionen Italiener verreisen werden, denn zwischen 21. Dezember und 6. Jänner soll es dann zu strengen Einschränkungen der Reisefreiheit kommen. Grenzen, Flughäfen und Bahnhöfe sollen streng kontrolliert werden. Für aus dem Ausland Einreisende soll ab Sonntag eine zehntägige Quarantänepflicht gelten, so eine Verordnung, die am Freitag in Kraft getreten ist.

Gesundheitsminister Roberto Speranza kündigte inzwischen den Start der italienischen Impfkampagne am 27. Dezember an. Am selben Tag sollen europaweit die Anti-Covid-Impfungen beginnen, auch in Österreich. 60.000 Ärzte werden sich an den Impfungen beteiligen, die in einer ersten Phase 1,8 Millionen Menschen betreffen werden. Die Regierung plant die Einführung einer Liste der Geimpften.