Die Gesundheitsbehörden haben über die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) keine Quarantäne verhängt. Sie hatte sich am Donnerstag selbst in häusliche Quarantäne begeben, nachdem eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde. Weil der Kontakt kurz war, FFP2-Masken getragen und Abstand gehalten wurde, sei das Ansteckungsrisiko so gering, dass eine Absonderung nicht erforderlich gewesen sei, hieß es in einer Aussendung der Landesregierung am Sonntag.