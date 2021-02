Corona - Keine größeren Demonstrationen am Wochenende

Polizei dennoch mit "ausreichendem Aufgebot" im Einsatz

Vorerst sind für das Wochenende keine größeren Demonstrationen von Gegnern der Coronamaßnahmen zu erwarten. Sechs einschlägige Kundgebungen wurden von der Polizei untersagt. Dabei handelt es sich um Veranstaltungen, die bereits vor geraumer Zeit angemeldet worden waren und wöchentlich hätten stattfinden sollen, wie es auf Anfrage der APA am Freitag hieß.

Dennoch werde man am Wochenende erneut mit einem "ausreichenden Aufgebot an uniformierten als auch zivilen Einsatzkräften" in der Innenstadt im Einsatz sein, hieß es seitens der Landespolizeidirektion. Abseits der Corona-Aktivisten seien für das Wochenende mehrere kleine Kundgebungen angemeldet worden.

Eine davon ist eine Marschkundgebung "Protest gegen die Verhaftungswellen und Repression gegen die HDP in der Türkei", die am Samstag stattfindet. Laut Polizei kann es dabei zwischen 14.30 und 17.30 Uhr zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Marschroute kommen, die zum Teil über den Ring führt.