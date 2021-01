Corona -Keine rote Region in Italien mehr

Fünf orange Zonen ab Sonntag

Dank sinkender Infektionszahlen kann Italien seine Anti-Covid-Auflagen lockern. Ab Sonntag wird keine der 20 italienischen Regionen mehr als rot Zone eingestuft, teilte das Gesundheitsministerium mit. In keiner Region werden daher ab Sonntag Teil-Lockdowns gelten.

Lediglich Südtirol, Umbrien, Apulien, Sizilien und Sardinien wurden als orange eingestuft. Dort sollen die Menschen in der Regel ihre Orte nicht verlassen. Restaurants und Bars dürfen Gäste nicht am Tisch bedienen, erlaubt ist nur noch zeitweiser Außer-Haus-Verkauf. Alle anderen Regionen sind ab Sonntag gelb. Das gilt auch für die Lombardei, die von der Epidemie am stärksten betroffenen Region, in der vergangene Woche noch ein Teil-Lockdown galt.

Der Präsident des Obersten Gesundheitsrats (ISS), Silvio Brusaferro, sprach von einem leichten Rückgang der Sterberate infolge des Coronavirus. "Die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich. Das Durchschnittsalter der Patienten, die wegen des Covid 19 ins Spital eingeliefert werden, liegt bei über 70 Jahren", kommentierte Brusaferro.

Die Zahl der täglichen Corona-Todesopfer in Italien ist am Freitag gesunken. So wurden 477 Personen gemeldet, die zuletzt in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben sind. Am Vortag waren es laut Behördenangaben 492 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien am Donnerstag auf 87.858.