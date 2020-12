Corona - Keine Vorstellungen im Stadttheater Klagenfurt bis Februar

Für Jänner 2021 geplante Produktion "Faust" wird ersatzlos gestrichen

Das Stadttheater Klagenfurt wird erst am 4. Februar 2021 seinen Betrieb wieder aufnehmen. Wie das Theater am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, wird deshalb die für Jänner 2021 geplante Produktion "Faust" ersatzlos vom Spielplan genommen. Die für 12. Dezember 2020 geplante Premiere von "Il barbiere di Siviglia" wird noch in dieser Spielzeit nachgeholt, "Das Dschungelbuch" wird auf die kommende Spielzeit verschoben.

Die Entscheidung sei erfolgt, um "Planungssicherheit für die künstlerische Arbeit und die finanzielle Absicherung des Hauses zu gewährleisten", hieß es in der Aussendung. Geplant ist, den Spielbetrieb am 4. Februar mit der Uraufführung von Salvatore Sciarrinos Oper "Il canto s'attrista, perche?" wieder aufzunehmen.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. So sehr wir es für uns und unser Publikum wünschen, wieder spielen zu können, ist dies unter den gegebenen Umständen die beste Lösung für unser Haus", sagten Intendant Aron Stiehl und der Kaufmännische Direktor Matthias Walter. Und weiter: "Wir sehen uns in der Verpflichtung, trotz der hinzunehmenden allgemeinen Unsicherheiten, maximale Sicherheit zu gewährleisten."

Der Preis für bereits gekaufte Tickets im betroffenen Zeitraum wird rückerstattet, hieß es weiter vom Stadttheater. Die Theaterkasse ist ab 7. Dezember 2020 in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr wieder für Besucher geöffnet.