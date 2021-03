Corona - Keine weiteren Zurückweisungen bei Mayrhofen-Kontrollen

Seit Montag 1.712 Fahrzeuge und 1.906 Personen kontrolliert

Die wegen der Verbreitung der Südafrika-Corona-Variante in Mayrhofen im hinteren Zillertal am Samstag gestarteten Ausreisetestkontrollen verlaufen weiterhin problemlos. Seit Montag gab es keine einzige Zurückweisung mehr, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag zur APA. Seit dem Start der Ausreisekontrollen am Samstag waren insgesamt nur 16 Zurückweisungen notwendig.

Die Polizei kontrollierte seit Montag 1.712 Fahrzeuge und 1.906 Personen. Auch bei den Kontrollen an stark frequentierten öffentlichen Orten im Freien in Mayrhofen, Schwaz und Jenbach, auf denen das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend ist, gab es weiter keine besonderen Vorkommnisse.

Die Ausreisetestpflicht in Mayrhofen galt bis Mittwoch, über eine etwaige Verlängerung war vorerst nichts bekannt. Die Zillertaler Tourismushochburg sah sich überdies auch noch mit einem harten Lockdown konfrontiert - der Handel war geschlossen und die Schulen im Distance Learning.