Corona - Keine Zuschauer in Stadien vor kommendem Jahr in Frankreich

Eine Rückkehr von Zuschauern in Sportstadien wird es in Frankreich nicht vor Beginn des kommenden Jahres geben. Das bestätigten Elysee-Kreise am Dienstag. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass die Zahl der Zuschauer bei späteren Lockerungen an die Kapazität von Stadien oder Sporthallen geknüpft sei. Das habe Präsident Emmanuel Macron am Dienstag in einer Videokonferenz mit Sportverbänden erklärt.

In Frankreich ist die Corona-Lage extrem angespannt. Seit mehr als zwei Wochen gelten strenge Ausgangsbeschränkungen - die Menschen dürfen nur mit ausgefüllten Formularen und triftigem Grund vor die Tür. Bereits vor Beginn der landesweiten Beschränkungen hat es regional unterschiedliche Begrenzungen für Sportveranstaltungen gegeben.