Corona - Khol tut Aussage über Rendi-Wagner leid

Ex-Nationalratspräsident entschuldigt sich bei SPÖ-Chefin und nimmt Äußerung zurück

Der ehemalige VP-Nationalratspräsident Andreas Khol hat sich am Montag bei SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner entschuldigt. Er habe seine in einem Interview mit "oe24.tv" getätigte Aussage weder sexistisch noch als Verharmlosung von Gewalt gemeint, so Khol, der über die SPÖ-Chefin gesagt hatte: "Also als erstes, die Pamela Rendi-Wagner hat danach gerufen, ihr eine aufzulegen."

Er habe sich aber "offenbar im Ton vergriffen", so Khol. "Ich bedauere zutiefst, sollte ich die Gefühle von Frau Rendi-Wagner verletzt oder sie in ihrer Person herabgewürdigt haben und ziehe diese Äußerung hiermit zurück."