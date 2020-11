Corona - Kim Jong Un ordnete Verschärfung der Maßnahmen an

Offiziell keine bestätigten Krankheitsfälle

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat im Rahmen einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei eine Verschärfung der staatlichen Anti-Coronamaßnahmen angeordnet, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet. In seinem ersten öffentlichen Auftritt in 25 Tagen betonte Kim die Notwendigkeit, in höchster Alarmbereitschaft zu bleiben und die Anstrengungen gegen die Epidemie zu intensivieren.

Nordkorea hat laut WHO über 12.000 Menschen getestet, wobei keine positiven Corona-Fälle aufgetreten seien. Insgesamt wurden 6.173 Menschen - acht davon Ausländer - als Verdachtsfälle gemeldet, 174 Personen befanden sich in der letzten Oktober-Woche in Quarantäne.