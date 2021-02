Corona - Kindergarten-Cluster im Bezirk Melk leicht gewachsen

Vier neue Fälle - Gesamtzahl der Infektionen auf 46 gestiegen

Der Corona-Cluster um einen Kindergarten in Loosdorf (Bezirk Melk) ist am Sonntag leicht gewachsen. Verzeichnet wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vier neue Infektionen. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 46 an. Betroffen waren 31 Kinder und 15 Betreuer.

Keine Veränderungen gegenüber dem Vortag gab es im Zusammenhang mit dem Corona-Hotspot im Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn. Hier wurden weiter 67 an Covid-19 Erkrankte gezählt, 59 Bewohner sowie acht Beschäftigte.