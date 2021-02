Corona - Klagenfurter Bürgermeisterin beklagt lange Test-Wartezeiten

Landesregierung soll weitere Teststraßen eröffnen, fordert SPÖ-Politikerin Mathiaschitz

Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) hat am Montag die Landesregierung in einer Aussendung aufgefordert, für weitere Testmöglichkeiten zu sorgen. Die Angebote der Apotheken seien ausgebucht, bei den Teststraßen gebe es lange Wartezeiten, kritisierte sie. Seit Montag ist ein aktueller, negativer Coronatest für Friseurtermine und andere körpernahe Dienstleistungen verpflichtend.

Tatsächlich waren die beiden Klagenfurter Teststraßen am Montagvormittag bereits gut ausgelastet. Beim Wörtherseestadion war der nächste freie Termin am 27. Februar, bei der Messe gab es schon eher welche. Frühestens am Freitagnachmittag waren noch Slots zu haben, danach am Montag, 15. Februar. Am Wochenende waren keine Termine für Bevölkerungstests freigeschaltet.

"Jeder der sich testen lassen will, muss dies auch können, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen", sagte Mathiaschitz. Die Stadtführung könne die für weitere Teststraßen benötigte Infrastruktur kurzfristig zur Verfügung stellen. Es gebe Gespräche, die Landesregierung müsse nun zusätzliche Straßen eröffnen, so die Bürgermeisterin, die sich bei den Kommunalwahlen am 28. Februar der Wiederwahl stellt.