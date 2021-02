Corona - Klagenfurter Bürgermeisterin beklagt lange Test-Wartezeiten

Landesregierung soll weitere Teststraßen eröffnen, fordert SPÖ-Politikerin Mathiaschitz - Auslastung der Teststraßen am Dienstag bei 74 Prozent

Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) hat am Montag die Landesregierung in einer Aussendung aufgefordert, für weitere Testmöglichkeiten zu sorgen. Die Angebote der Apotheken seien ausgebucht, bei den Teststraßen gebe es lange Wartezeiten, kritisierte sie. Seit Montag ist ein aktueller, negativer Coronatest für Friseurtermine und andere körpernahe Dienstleistungen verpflichtend.

Tatsächlich waren die beiden Klagenfurter Teststraßen am Montagvormittag bereits gut ausgelastet. Beim Wörtherseestadion war der nächste freie Termin am 27. Februar, bei der Messe gab es schon eher welche. Frühestens am Freitagnachmittag waren noch Slots zu haben, danach am Montag, 15. Februar. Am Wochenende waren keine Termine für Bevölkerungstests freigeschaltet.

Wenn man alle Teststraßen in Kärnten betrachtet, waren die Bevölkerungstests dort mit Stand Montagfrüh zu 91 Prozent ausgelastet, am Samstag waren es sogar 101 Prozent gewesen, weil einige auch ohne Anmeldung gekommen waren, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst. Für Dienstag lag die vorläufige Auslastung bei 74 Prozent, für Freitag bei 35. In Kärnten liegt die Kapazität für die freiwilligen Bevölkerungstests, die man nun eben zum Beispiel für den Friseurbesuch benötigt, bei 40.000 pro Woche, wobei am Wochenende mit 1.000 Tests täglich im Bundesland deutlich weniger Termine zur Verfügung stehen. Zusätzlich wird auch in Apotheken getestet, die Wirtschaftskammer hat die Durchführung von bis zu 100.000 Tests pro Woche angekündigt, was nun am Anlaufen war.

"Jeder, der sich testen lassen will, muss dies auch können, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen", sagte Mathiaschitz. Die Stadtführung könne die für weitere Teststraßen benötigte Infrastruktur kurzfristig zur Verfügung stellen. Es gebe Gespräche, die Landesregierung müsse nun zusätzliche Straßen eröffnen, so die Bürgermeisterin, die sich bei den Kommunalwahlen am 28. Februar der Wiederwahl stellt.

Kritik kam am Montag vom Klagenfurter Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ), man hätte sich schon früher Gedanken über weitere Teststraßen in Klagenfurt machen sollen. Er forderte eine mobile Teststation, die im Stadtgebiet unterwegs sein soll. Mehr Teststraßen forderte auch Stadtrat Markus Geiger (ÖVP): Eine Testmöglichkeit in der Innenstadt würde Apotheken und die Station am Messegelände entlasten, Geiger plädierte auch für mehr Testmöglichkeiten am Wochenende.