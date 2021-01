Corona - Klagenfurter Kindergarten Welzenegg öffnet am Montag wieder

Großteil der Mitarbeiter genesen

Der Kindergarten Welzenegg in Klagenfurt öffnet am kommenden Montag wieder. Er musste vergangene Woche gesperrt werden, nachdem insgesamt 13 Mitarbeiterinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Dazu kamen noch drei Verdachtsfälle. Nun ist der größere Teil der Erkrankten genesen, wie die Stadt am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

Nach dem Bekanntwerden der Infektionen wurde ein Massenscreening in den Kindergärten und Horteinrichtungen durchgeführt. 283 Personen ließen sich testen, alle waren negativ.