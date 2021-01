Corona - Köstinger und Gastronomie kritisieren "Freitesten"-Blockade

Tourismusministerin: SPÖ bei "Freitesten"-Konzept von Anfang an eingebunden - WKÖ-Gastronomieobmann sieht Existenz von Zehntausenden Betrieben gefährdet

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Gastronomievertreter kritisieren die "Freitesten"-Blockade der Oppositionsparteien. Die Regierung hatte ursprünglich geplant, dass man mit einem negativen Corona-Test Gastronomie, Hotellerie und Geschäfte ab 18. Jänner wieder besuchen hätte dürfen. Nun wird der Lockdown bis inklusive 24. Jänner verlängert.

"Es ist schade, dass die Opposition das 'Freitesten' blockiert", so Köstinger in einer schriftlichen Stellungnahme. "Die Betriebe haben alle Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um am 18. Jänner wieder aufsperren zu können. Jetzt werden sie von der Opposition in einen eine Woche länger dauernden Lockdown gezwungen", sagte die Tourismusministerin. Die SPÖ sei beim "Freitesten"-Konzept "von Anfang an eingebunden" gewesen", auch Vorschläge seien berücksichtigt worden, dennoch blockiere die SPÖ den Vorschlag im Bundesrat.

Die Betriebe sind über die Verlängerung des Corona-Lockdowns verärgert. "Die Gastronomie und Hotellerie als Spielball der Oppositionspolitik, das ist nicht in Ordnung", sagte WKÖ-Gastronomieobmann Mario Pulker zur APA. "Es geht um die Existenz von Zehntausenden Betrieben mit vielen Mitarbeitern." In den Betrieben seien bereits die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung gelaufen.

Der Gastrovertreter appellierte an die Bevölkerung, dennoch an Corona-Tests teilzunehmen. "Die Gastronomie und Hotellerie kann nur gesichert aufsperren, wenn sich so viele wie möglich testen lassen." Auch internationale Gäste würden nur nach Österreich kommen, wenn sich die Lage bei Corona-Neuinfektionen entspanne.

Auch auf der Personalseite spüren die Gastronomie und Hotellerie die Coronakrise. Weil hohe Trinkgelder und Überstundenzahlungen ein wichtiger Bestandteil der Bezahlung seien und derzeit fehlen, würden zahlreiche Beschäftigte der Branche den Rücken kehren, so der WKÖ-Gastronomieobmann.