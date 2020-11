Corona: Konsistorium wird am Samstag per Streaming gesendet

Einige Kardinäle können nicht nach Rom reisen

Das Konsistorium, bei dem der Papst insgesamt 13 neuen Kardinäle kreiert, soll per Streaming gesendet werden. Damit können auch Kardinäle, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht nach Rom reisen können, die Zeremonie in der Peterskirche verfolgen, teilte der Vatikan am Montag mit

Das Konsistorium muss deutlich kleiner ausfallen. Zwei Kandidaten, Cornelius Sim (69) aus Brunei sowie Jose Advincula (68) von den Philippinen, können wegen Reisebeschränkungen nicht nach Rom kommen. Sie werden ihre Insignien in einer Zeremonie in der Apostolischen Nuntiatur überreicht bekommen - je nachdem, wann und wie es regionale Umstände zulassen. Kardinalserhebungen vor Ort gab es auch schon früher - etwa wenn ein Kandidat alt oder krank war.

Das größte Konsistorium der Kirchengeschichte hatte 2001 Johannes Paul II. abgehalten, als er gleichzeitig über 40 neue Kardinäle ernannte. Dabei überschritt er die von Paul VI. im Jahr 1968 erlassene Höchstzahl von 120 Wahlberechtigten - zeitweise gab es unter Johannes Paul 135 bei einem Konklave wahlberechtigte Purpurträger unter 80 Jahren.