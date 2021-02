Corona-Kontrolle auf Wiener Märkten: Nur wenig Maskenverweigerer

Die meisten Kunden halten sich an die Regeln

Eine FFP2-Pflicht und die Abstandsregel gelten auch auf Märkten. Eine Schwerpunktaktion am Freitag in Wien ergab, dass sich die meisten Kunden und Standler in der Bundeshauptstadt daran halten. Von rund 350.000 Personen, die derzeit die Märkte pro Woche besuchen, ignorieren nur 0,005 Prozent die Corona-Regeln, hielt Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteam Stadt Wien, am Samstag fest.

Durchgeführt wurden die Kontrollen in vier Bezirken vom Einsatzteam unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen zusammen mit dem Wiener Marktamt und der Polizei. Neben dem Viktor-Adler-Markt, dem Hannovermarkt, dem Karmelitermarkt und dem Vorgartenmarkt wurde auch der längste ständige Straßen-Detailmarkt Europas, der Brunnenmarkt, überprüft.

Es wurden durch 38 Organmandate nach der Marktordnung eingehoben und acht Anzeigen erstattet. Die Polizei legte sechs Anzeigen und hob vier Organmandate wegen Übertretungen der Covid-19 Schutzmaßnahmen ein.

Das Marktamt ist täglich mit bis zu 65 Personen auf den Märkten unterwegs und kontrolliert die Maskenpflicht. Auch die umliegenden Bereiche und Verweilzonen der Märkte werden inspiziert, hieß es am Samstag in einer Aussendung.