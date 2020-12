Corona - Kopenhagen: Hohe Infektionszahlen bei Jugendlichen

Anstieg in ganz Dänemark trotz strenger Maßnahmen

Trotz recht strenger Corona-Maßnahmen steigt die Zahl der Neuinfizierten in Dänemark. Seit Montag seien 1.400 weitere neue Fälle registriert worden, sagte Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Dienstag in Kopenhagen. Sorge bereitet insbesondere der hohe Anteil junger Menschen. Heunicke appellierte an sie, ihre Kontakte zu verringern. Vor allem in den 17 Gemeinden der Hauptstadtregion sei die Situation besorgniserregend.

In den nächsten Wochen soll deshalb in den Hauptstadtgemeinden massiv getestet werden - vor allem Leute zwischen 15 und 25 Jahren. Sport ist auf höchstens zehn Personen begrenzt. Von nächster Woche an soll der Unterricht für die Oberstufe digital verlaufen.