Corona - Kostenlose Antikörpertests in Testzentren im Burgenland

Ab 15. März für zwei Wochen - In Kombination mit gebuchtem Antigentest

Im Burgenland bieten die sieben Impf- und Testzentren (BITZ) ab dem 15. März für zwei Wochen neben den Corona-Antigentests auch kostenlose Antikörpertests an. Insgesamt habe man 50.000 Tests zur Verfügung, die jeweils von Montag bis Freitag in Anspruch genommen werden können, teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit. Pro Person könne ein Antikörpertest gemacht werden.

Für den Antikörpertest selbst ist keine Anmeldung notwendig, er muss aber in Kombination mit einem gebuchten Antigentest durchgeführt werden. Wer für einen Antigentest angemeldet ist, kann im Testzentrum angeben, dass er auch einen Antikörpertest durchführen möchte, betonte das Land. Auf das Ergebnis müsse man vor Ort warten, die Auswertung dauere rund 15 Minuten. Mit den zusätzlichen Tests wolle man für mehr Sicherheit in der Bevölkerung sorgen.