Corona - Kostenlose Tests an 120 Standorten in Niederösterreich

Angebot ab Montag in allen Bezirken - Website gibt Auskunft

Das Land Niederösterreich bietet ab Montag kostenlose Antigen-Schnelltests an 120 Standorten in allen Bezirken an. Das soll Gewissheit über die eigene Gesundheit schaffen und helfen, Infektionsketten zu erkennen und zu brechen. Gemeinsam mit der Impfung und der Einhaltung der Hygiene-Regeln seien die Testungen das effektivste Mittel gegen die Pandemie, betonten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Alle Standorte und Öffnungszeiten sind ab sofort unter www.testung.at abrufbar. Einer Aussendung zufolge stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, die regelmäßig oder auch anlassbezogen genutzt werden können. Gemäß einer Verordnung des Gesundheitsministeriums müssen gewisse Berufsgruppen regelmäßige Tests absolvieren. Die Aktion richtet sich Pernkopf und Königsberger-Ludwig zufolge "darüber hinaus aber ganz grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger ab sechs Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Niederösterreich". Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden.

NÖ Gemeindebundpräsident Alfred Riedl und GVV-Präsident Rupert Dworak: "Wir stehen gerne bereit, um wie bei den Flächentests auch hier wieder unseren wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie zu leisten. Unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Gemeinden und die Einsatzorganisationen vor Ort haben schon bisher gezeigt, wie perfekt sie diese Testungen abwickeln können."

Eine Vorregistrierung unter www.testung.at dient der schnelleren Abwicklung, ist aber nicht verpflichtend. Sie verlängert sich automatisch um jeweils drei Monate. Auf der Website kann nach einem Test auch das persönliche Ergebnis eingesehen und ausgedruckt werden. Zusätzlich wird man wie schon bisher auch per SMS über das Ergebnis informiert. In Niederösterreich wurden in den vergangenen Monaten bereits etwa 1,25 Millionen Antigen-Tests durchgeführt.