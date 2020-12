Corona - Kritiker der Maßnahmen protestierten in Salzburg

Mehr als 500 Teilnehmer bei österreichweiter Kundgebung am Residenzplatz

Mehr als 500 Menschen haben am Sonntagnachmittag laut Polizei in der Stadt Salzburg bei Dauerregen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die von den Veranstaltern erwarteten 1.000 Teilnehmer wurden jedoch nicht erreicht. Die vierstündige "Kundgebung für die Wahrung unserer Grundrechte und unserer Freiheit sowie zum Schutz unserer Kinder" am Residenzplatz zog ein recht diverses Publikum an.

Veranstalter war der Verein Heimatpflege, Kultur und Friedensbewegung (HKF) Salzburg, der bereits im Oktober eine Kundgebung in der Stadt organisiert hatte und erneut ein "gemeinsames Zeichen für Freiheit, Menschenrechte und Verbundenheit" setzen wollte. Unterstützung kam dabei von einem Sammelsurium von Gruppen, die sich etwa "Unmasked", "Honk for Hope", "Recht auf Wahrheit" und "Salzburg wacht auf" nennen. Zu 5G-Warnern gestellten sich Vertreter von Freikirchen, "Querdenkern" und besorgte Eltern. Auch Burschenschafter und Vertreter der Identitären waren vor Ort.

Kaum ein Teilnehmer trug einen Mund-Nasen-Schutz, die Veranstalter wiesen die Demonstranten wiederholt darauf hin, auf den Mindestabstand zu achten, was nicht immer für Zustimmung sorgte. Viele hatten Plakate und Transparente mitgebracht. "Indirekte Impfpflicht sicher nicht", "Für demokratische Grundrechte" und - etwas aus der Zeit gefallen - "Trump 2020 - Keep America Great", war da zu lesen. Der Mund-Nasen-Schutz wurde als Symbol der Gehorsamkeit, Unterwürfigkeit und Demütigkeit angeprangert, andere warben für die wöchentliche Mahnwache für Julian Assange oder forderten ein Ende des Neoliberalismus.

Eine elfjährige Schülerin holt sich auf der Bühne Tipps, wie sie gegen das verpflichtende Maskentragen in der Schule vorgehen könne. Der Wiener Jurist Roman Schiessler warnte vor andauernden Verstößen gegen die Grundrechte und prangerte Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) an. Die aktuellen Massentests hätten sich "als Rohrkrepierer erwiesen" und seien "lediglich ein Bombengeschäft für die Hersteller", hieß es.