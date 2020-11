Corona - Kroatiens Regierungschef positiv auf Covid-19 getestet

Plenkovic seit Samstag in Quarantäne - Erster EU-Regierungschefs mit Coronavirus infiziert

Der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Regierungssprecher Marko Milic am Montagabend bekannt. "Derzeit fühlt er sich gut. Er wird seine Aktivitäten und Verpflichtungen von zu Hause aus erfüllen und alle Anweisungen der Ärzte und Epidemiologen befolgen", hieß es in der Mitteilung. Er ist der erste Regierungschef der EU, der sich mit dem Virus infiziert hat.

Plenkovic befand sich seit Samstag in Heimquarantäne, nachdem seine Ehefrau positiv auf Covid-19 getestet worden war. Ein erster Test beim Premier war negativ ausgefallen. Auf Empfehlung von Epidemiologen habe er am Montag den Test wiederholt, das Ergebnis fiel positiv aus, so der Regierungssprecher. Der Premier wird die nächsten zehn Tage in Heimquarantäne verbringen müssen.

Die Kabinettssitzung am heutigen Montag hat Plenkovic über Videoschaltung geleitet.