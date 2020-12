Corona - Kuba fordert negativen Test zur Einreise

Nach Rekordwert neuer Infektionen

Nach der Türkei verlangt jetzt auch Kuba künftig bei der Einreise einen negativen Test auf das Coronavirus. Das berichtete die Parteizeitung "Granma" am Freitag (Ortszeit). Demnach gilt die Regelung von 10. Jänner an, der Corona-Test muss bis zu 72 Stunden vor dem Abflug gemacht werden.

Am Mittwoch hatte der Inselstaat 217 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist der Höchstwert für die an einem Tag registrierten Infizierten seit dem Beginn der Pandemie in Kuba am 11. März. 101 von ihnen haben laut "Granma" eine Infektionsquelle im Ausland. Kuba, ein Staat mit 11 Millionen Einwohnern, hat bisher rund 11.000 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 und 140 Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 offiziell registriert.