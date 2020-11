Corona: Kunstmesse Art Basel in Hong Kong von März auf Mai verschoben

Wegen anhaltender Reisebeschränkungen

Die Kunstmesse Art Basel in Hong Kong ist wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben worden. Neu soll die Messe nicht wie geplant im März, sondern erst Ende Mai 2021 stattfinden.

Die Art Basel habe diese Entscheidung nach intensiven Gesprächen mit Galeristen, Sammlern, Partnern und externen Experten getroffen, schrieb die Tochter der Basler Messebetreiberin MCH Group in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Als Grund gab sie die anhaltende Pandemie sowie die damit verbundenen Reisebeschränkungen an.

Das Ziel sei es, die größtmögliche Anzahl an Sammlern, Kuratoren und Kunstsachverständigen an der Messe zusammenzubringen und gleichzeitig die Gesundheit der Teilnehmer sicherzustellen. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Pandemie glaube man, dass die Verlegung der Messe die richtige Entscheidung sei, wird die Chefin der Art Basel in Hong Kong, Adeline Ooi, in der Mitteilung zitiert.

Wegen der Pandemie wurden im aktuellen Jahr alle drei Art Basel Messen in Basel, Miami und Hong Kong abgesagt. Stattdessen setzt die Art Basel auf virtuelle Galerieräume.