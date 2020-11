Wien wird prüfen, ob die Kurzparkzonen wieder - so wie beim ersten Lockdown - auch während den aktuellen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden. Die Situation werde in den nächsten Tagen beobachtet, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der rot-pinken Koalitionspressekonferenz am Dienstagabend. Man werde sich etwa anschauen, wie sich das Pendleraufkommen entwickle.