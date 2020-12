Corona - Lage in Kärntner Pflegeheimen weiter "angespannt"

231 Mitarbeiter und 523 Bewohner aktuell infiziert

Die Lagen in den Kärntner Pflegeheimen ist wegen anhaltend hoher Infektionszahlen bei Bewohnern wie Mitarbeitern weiterhin "angespannt". Das sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst am Mittwoch auf APA-Anfrage. Aktuell waren 38 Heime (von 79 insgesamt) betroffen. 231 Mitarbeiter und 523 Bewohner waren aktuell infiziert. In zwei Heimen den Bezirken Wolfsberg und Hermagor gab es wieder deutliche Zunahmen bei den Infizierten.

Kurath verwies auf Maßnahmen, die gesetzt wurden, um die Heimbewohner besser zu schützen. Seit 11. November gilt ein Besuchsverbot, zuvor waren zwei Besucher pro Bewohner am Tag erlaubt. Zusätzlich zum Screening des Bundes, das wöchentliche Tests für Mitarbeiter vorsieht, werden aktuell zusätzliche Antigentests, die die Landesregierung angeschafft hat, ausgeliefert. Mitarbeiter sollen sich ab sofort vor jedem Dienstantritt testen. Die Möglichkeit gibt es auch in anderen Bereichen, etwa in der mobilen Pflege.