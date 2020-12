Corona - Land Salzburg verlängert Gratis-Schnelltests bis 5. Jänner

Kostenlose Covid-Tests in allen Bezirken

Aufgrund der großen Nachfrage verlängert das Land Salzburg die kostenlosen Corona-Schnelltests in allen Bezirken bis zum 5. Jänner. Die Öffnungszeiten und die Zahl der Standorte werden aber geändert, da nach den Weihnachtsfeiertagen durch den Lockdown mit einem geringeren Aufkommen zu rechnen sei, teilte das Land am Mittwochnachmittag mit.

Am Heiligen Abend sind die Tests von 9.00 bis 13.00 Uhr an den Standorten Parkplatz S-Bahn-Station Taxham und im Messezentrum in der Landeshauptstadt, im Flachgau beim Recyclinghof Eugendorf, im Tennengau beim Ziegelstadl Hallein, im Pongau in Schwarzach, Salzburger Straße 102, im Seniorenwohnhaus St. Johann, sowie in Radstadt in der Rotkreuz-Bezirksstelle, im Pinzgau im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See und im Nationalparkzentrum Mittersill sowie im Lungau im Quarantäne-Quartier in Tamsweg.

In der Stadt Salzburg wird dann ab dem ersten Weihnachtsfeiertag das Angebot auf das Messezentrum konzentriert, auch in den anderen Bezirken wird es teilweise weniger Standorte geben.

(S E R V I C E - Details über die Standorte und Öffnungszeiten unter https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/detail?nachrid=64396)