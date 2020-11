Corona - Landbauer ortete veränderten Zugang in der Intensivmedizin

Niederösterreichs FPÖ-Landesparteichef: Vermehrt Palliativpatienten auf Intensivstationen - "Sterben gehört nun mal zum Leben dazu"

Niederösterreichs FPÖ-Landes- und Klubobmann Udo Landbauer hat am Mittwoch einen veränderten Zugang in Sachen Intensivmedizin geortet. Viele Personen würden nun auf Intensivstationen versorgt, "die vor Corona palliativmedizinisch betreut worden wären", sagte der 34-Jährige mit Verweis auf Auskünfte von Ärzten dem "Standard" (Onlineausgabe). "Sterben gehört nun mal zum Leben dazu", befand Landbauer zudem mit Blick auf Pflegeheime und die dort vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen.

In Sachen Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern müsse "man auch ehrlich sein", wurde der FPÖ-Landesparteichef zitiert. "Es gibt einen Unterschied in der Behandlung vor Corona und jetzt. Das ist keine Bewertung von mir, sondern eine Feststellung." Dass aktuell zu viele Patienten intensivmedizinisch versorgt würden, fand Landbauer jedoch nicht. "Solange Betten frei sind, soll jeder behandelt werden, der eine Behandlung braucht."

Wichtig sei im Kampf gegen Covid-19 ein Schutz der Risikogruppen mit "sinnvollen Testungen" und Quarantäne für die Erkrankten als Konsequenz. Landbauer sprach sich zudem für Vorsicht hinsichtlich der Bewohner von Pflegeeinrichtungen aus. "Ich kann mir auch vorstellen, dass Personen, die ihre Angehörigen in einem Pflegeheim besuchen wollen, vorher getestet werden." Dennoch sei in diesem Zusammenhang wichtig zu sagen, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht geben könne. Dass das Sterben - salopp gesagt - "auch in Altersheimen öfter vorkommt", damit "müssen wir umgehen".