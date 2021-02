Corona - Landeshauptleute begrüßen Öffnung mit Augenmaß

Burgenland fordert "Perspektiven" auch für Tourismus und Gastronomie

Die Landeshauptleute stehen hinter der Montagabend verkündeten Lockerung der Corona-Maßnahmen. Nur aus dem Burgenland kam nach dem Treffen mit der Bundesregierung der Ruf nach etwas mehr - nämlich nach einer Perspektive auch für Gastronomie und Tourismus.

"Wir alle hätten diese schwierige Zeit am liebsten hinter uns, aber leider sind wir noch nicht durch", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Dass jetzt "schrittweise Öffnungen durchgezogen werden", sei "gut so". Geschehen müsse das freilich "unter klaren Sicherheitsvorkehrungen für jeden Bereich".

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der vor einem nationalen Lagerkoller gewarnt hatte, findet es "wichtig und richtig" jetzt "vertretbare und sanfte Schritte der Öffnung und damit der Hoffnung" zu setzen. Die weiteren Schutzmaßnahmen wie FFP2-Masken und vermehrte Tests befürwortete Stelzer in einem Statement am Montag nach den Beratungen mit der Regierung ausdrücklich. In Summe sei das Paket "von Vernunft und Hausverstand getragen, aber auch mit dem Auftrag verbunden, weiterhin sehr vorsichtig zu sein".

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) begrüßte die "Öffnungsschritte mit Augenmaß" - vor allem die Öffnung der Schulen und den Präsenzunterricht für die Volksschüler. Er trägt die getroffenen Maßnahmen zur Gänze mit, wie ein Sprecher auf APA-Anfrage erklärte. Mit den Öffnungen im Handel und persönlicher Dienstleister komme auf jeden Einzelnen eine große Verantwortung zu, mahnte er aber. Das "Reintesten" bei Friseuren hält er für sinnvoll - und ebenso, dass die Maßnahmen österreichweit gelten.

Der burgenländische Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) - der Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Bundeskanzleramt vertrat - sieht die schrittweise Öffnung von Schulen und Handel als "ersten Schritt in die richtige Richtung". Aber jetzt gelte es, derartige Perspektiven auch für Tourismus und Gastronomie zu schaffen, verlangte er einen "klaren Plan" für diese Branchen. Dort fehle nach wie vor Planungssicherheit - auf die entsprechende Forderung des Burgenlandes sei die Regierung aber nicht eingegangen, die Entscheidung sei vertagt worden. Dabei lägen die Covid-Konzepte der Betriebe auf und würden funktionieren. "Warum sollen der Handel und die körpernahen Dienstleister aufsperren dürfen, aber Tourismus und Gastronomie müssen weiter leiden?", so Schneemann.