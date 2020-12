Corona - Lange Warteschlangen bei Schnelltestlokalen in Salzburg

Wegen des großen Andrangs wurden zusätzliche Teststraßen eingerichtet - Vor allem Teststation beim Europark überlastet - Die Grünen forderten Ausweitung des Testangebots

In Salzburg ist am Montag der Andrang auf die kostenlosen Corona-Schnelltests so groß gewesen, dass die Kapazitäten aufgestockt werden mussten. Die ab 9.00 Uhr geöffneten Teststraßen in den neun Testlokalen im ganzen Land reichten nicht aus. Es bildeten sich am frühen Vormittag teils lange Warteschlangen, vor allem beim Europark in der Stadt Salzburg. Deshalb wurden dort und an vier weiteren Standorten in den Bezirken insgesamt sechs zusätzliche Teststraßen eingerichtet.

Die Zahl derer, die sich vor der Zusammenkunft mit ihren Familien zu Weihnachten noch testen lassen wollen, wurde offenbar unterschätzt. Vor allem bei der Teststation am Parkplatz an der S-Bahn-Haltestelle Taxham beim Europark soll die Wartezeit laut Teilnehmern mehrere Stunden betragen haben. Die vier Teststraßen reichten nicht aus. Aber auch bei der Teststation in Hallein bildete sich ein Rückstau.

Schließlich reagierte die Behörde. Beim Europark wurden die Teststraßen um zwei auf sechs aufgestockt, informierte das Landesmedienzentrum. Jeweils eine weitere Testlinie werde an den Standorten in Schwarzach, Mittersill, Zell am See und St. Johann eingerichtet, hieß es. "Als wir gesehen haben, dass es einen so großen Andrang gibt, wurde sofort aufgestockt", sagte der Sprecher des Landes, Franz Wieser, zur APA.

Im Vornherein sei es schwierig gewesen, abzuschätzen, wie viele Leute kommen, sagte Wieser. Das Rote Kreuz sei aber auf eine höhere Nachfrage vorbereitet gewesen. Deshalb habe man rasch reagieren und zusätzliche Teststraßen einrichten können. Wer jetzt negativ auf das Virus getestet wurde, solle sich aber nicht in Sicherheit wiegen, denn eine Ansteckungsgefahr bestehe ja weiterhin. Deshalb solle man vorsichtig sein und möglichst Sozialkontakte vermeiden und die Corona-Maßnahmen wie Abstand halten und das Tragen einer Schutzmaske einhalten.

Ende der Vorwoche hat das Land bekanntgegeben, dass es von 21. Dezember bis 23. Dezember jeweils von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am 24. Dezember bis 26. Dezember jeweils von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen mit dem Roten Kreuz kostenlose Tests in den Bezirken anbieten werde. So könne die Bevölkerung Gewissheit über den eigenen Corona-Status haben und Freunde und Verwandte zu den Weihnachtsfeiertagen vor Ansteckung schützen. Teilnehmer müssen einen Ausweis und die E-Card zum Test mitbringen, das Testergebnis erhalten sie per SMS.

Folgende Test-Standorte wurden eingerichtet: Im Flachgau beim Recyclinghof in Eugendorf; in der Stadt Salzburg bei der S-Bahn-Station beim Europark; im Tennengau beim Ziegelstadl in Hallein; im Pongau beim Seniorenwohnhaus in St. Johann, bei der Rotkreuz-Bezirksstelle in Radstadt und bei der Straßenmeisterei in Schwarzach; im Lungau beim Quarantäne-Quartier in Tamsweg; im Pinzgau beim Drive-In in Zell am See und am Parkplatz des Nationalparkzentrums in Mittersill.

Die Grünen in Salzburg haben indes eine "deutliche Ausweitung" des vorweihnachtlichen Testangebots gefordert. "Nicht nur für ältere Menschen ist die Aussicht abschreckend, sich vor einer Menschenschlange in der Kälte anstellen zu müssen", kritisierte Klubvorsitzende LAbg. Kimbie Humer-Vogl. "Jeder, der will, muss die Möglichkeit haben sich testen zu lassen."