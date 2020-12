Corona - Lediglich 91 Neuinfektionen in Tirol

Niedrigster Wert seit mehr als zwei Monaten - Ein weiterer Todesfall

Tirol hat am Stefanitag die geringste Anzahl an Corona-Neuinfektionen seit mehr als zwei Monaten verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden kamen lediglich 91 Neuinfektionen hinzu, teilte das Land mit. Bei 182 Genesungen sank die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten auf 1.668 Fälle. Ebenfalls verzeichnet werden musste ein weiterer Todesfall, damit sind in Tirol seit Ausbruch der Corona-Pandemie 466 Personen am oder mit dem Coronavirus verstorben.

In den Tiroler Krankenhäusern wurden am Stefanitag 152 Erkrankte stationär behandelt, um eine Person weniger als am Vortag. Die Anzahl der Intensivpatienten - 43 - änderte sich nicht. Die meisten aktuellen Coronafälle verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 379, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 231.