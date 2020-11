Corona - Lehrer sehen freiwillige Massentests grundsätzlich positiv

Organisation und Logistik aber noch offen

Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger steht freiwilligen Massentests für Pädagogen am Wochenende vor der geplanten Schulöffnung offen gegenüber. "Grundsätzlich halte ich das Angebot, sich freiwillig testen zu lassen für positiv", so der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der GÖD zur APA. "Das gibt mehr Sicherheit."

Allerdings müsse man in der kommenden Woche noch Gespräche führen, wie die Organisation und Logistik ablaufen solle. "Da ist ja noch alles weitgehend offen."