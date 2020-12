Corona - Lehrer und Schüler mit Oberstufen-Lösung zufrieden

Fernunterricht funktioniere mittlerweile gut - Kinderärzte wollen Präsenzunterricht in allen Schulstufen

Während die Entscheidung, dass die Oberstufen zumindest bis Weihnachten weiter im Distance Learning bleiben sollen, bei Elternvertretern für Unverständnis gesorgt hat, können AHS-Lehrergewerkschafter Hebert Weiß (FCG) und Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek von der ÖVP-nahen Schülerunion gut mit der neuen Regelung leben. Der Fernunterricht funktioniere mittlerweile gut, betonten beide am Donnerstag gegenüber der APA, und die Gesundheit gehe gerade einfach vor.

Die mindestens elf Wochen ohne Präsenzunterricht hält Weiß für zumutbar, immerhin seien gerade die Oberstufenschüler in jener Gruppe mit besonders hohen Infektionszahlen. "Da sollte meiner Meinung nach die Gesundheit vorgehen, außerdem sind Rückmeldungen zum Distance Learning im Oberstufenbereich sehr positiv. Das halte ich für die bessere Lösung, als zu früh zurückzukehren." Beim Fernunterricht gebe es zwar mehr Schüler, die nicht so gut mitkommen wie beim normalen Unterricht. Wenn aber der Staat Geld in die Hand nehme und nach deren Rückkehr in die Klassen zusätzlichen Förderunterricht anbiete, wie das jetzt für die Abschlussklassen angekündigt wurde, dann wären die Rückstände aufholbar, sagte Weiß.

Es sei zwar eine "große Herausforderung" für AHS-Lehrer, gleichzeitig in der Unterstufe Präsenzunterricht und in der Oberstufe Distance Learning anzubieten, betonte Weiß. Allerdings habe man hier während des Teil-Lockdowns schon Erfahrung sammeln können. "Das eigentliche Problem ist, dass den meisten Kolleginnen und Kollegen die Maßnahmen, die für die Unterstufen getroffen wurden, nicht weit genug gehen." Hier hätte Weiß sich Möglichkeiten gewünscht, dass die Schulen autonom zusätzliche Maßnahmen wie Schichtbetrieb setzen können, damit die Klassen nicht voll besetzt sind. Dabei gehe es keineswegs nur um den Schutz der Lehrer, betonte Weiß. Immerhin könnten auch Schüler nach einer Sars-CoV-2-Infektion schwer erkranken. Zur Pflege der Sozialkontakte sollten Jugendliche die Möglichkeit bekommen, ihre Freunde in der Freizeit im Freien zu treffen.

Auch für Bundesschulsprecherin Bosek ist es schlüssig, dass angesichts der hohen Infektionszahlen die Oberstufenschüler vorerst weiter im Distance Learning bleiben. "Wir sollten einmal beobachten, wie das klappt, wenn die Pflichtschüler und die Abschlussklassen wieder in die Schule gehen. Ich glaube, das ist sicherer." Wenn auch die älteren Schüler wieder in die Klassen zurückkehren, sei es wichtig, dass diese wieder in der Schule ankommen und sich an die andere Art des Unterrichts gewöhnen können, betonte Bosek. Außerdem müsse auch abgeklärt werden, ob alle in der Klasse auf dem selben Wissensstand sind. Tests und Schularbeiten solle es erst in den Wochen danach geben.

Bosek hofft außerdem, dass die Schulen die Möglichkeit nutzen werden, zur Vorbereitung auf Schularbeiten schon vor der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts bis zu Hälfte der Oberstufenschüler ins Klassenzimmer zu holen. Um die Gesundheit der Schüler und Lehrer zu schützen, würde Bosek sich klarere Regelungen für Fächer wie Turnen, Musik oder Fächer mit Gruppenarbeiten wie Praxisunterricht wünschen. "Der Sportunterricht war ja schon zu Anfang des Schuljahres ein Problem."

Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde plädiert dagegen für Präsenzunterricht in allen Schulstufen. Durch die Abfolge Lockdown - Osterferien - Fortsetzung 1. Lockdown - Sommerferien - 2.Lockdown - Herbstferien -Fortsetzung 2. Lockdown und die anstehenden Weihnachtsferien gebe es de facto seit über acht Monaten kein durchgehendes Bildungsangebot, hieß es in einer Aussendung. Auch hoch motivierte Lehrkräfte könnten den Präsenzunterricht durch Distanzunterricht nur teilweise kompensieren, insbesondere in sozial benachteiligten Gruppen fehlten oft auch die räumlichen und technischen Voraussetzungen für qualitätsvollen Distanzunterricht.